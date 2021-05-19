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  4. Çankırı’da boşanma kavgası! Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerle ilgili Vali'den açıklama

Çankırı’da boşanma kavgası! Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerle ilgili Vali'den açıklama

19.05.2021 01:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı’da boşanma aşamasındaki çift arasında çıkan tartışmaya yakınları da dahil olunca kavga çıktı. Çıkan kavgada tekmeler, tokatlar havada uçuşurken olayın ardından 3 şahıs gözaltına alındı. Kavga anı ise anbean kameraya yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması sonrası açıklama yapan Vali Abdullah Ayaz "Adli süreç hassasiyetle devam etmektedir. Detaylı açıklama bilahare yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Çankırı’da boşanma kavgası! Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerle ilgili Vali'den açıklama

Olay, merkez Buğdaypazarı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasındaki S.Ç. ile M.Ç. arasında dava sonrasında tartışma çıktı.

OLAY ANI BİR VATANDAŞ TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle aile bireyleri de kavgaya dahil oldu. Kavgada tekmeler, tokatlar havada uçuştu. Olay anı, sokak üzerindeki bir kişi tarafından anbean kaydedildi. Olayın ardından 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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ÇANKIRI VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün sosyal medyada yer alan kadına şiddet görüntülerinde, şiddet uyguladığı görülen şahıslar gözaltına alınmış olup adli süreç hassasiyetle devam etmektedir. Yaralı vatandaşlarımızın genel durumları iyi olup gelişmelerle ilgili detaylı açıklama bilahare yapılacaktır" ifadelerine yer verdi. (İHA)

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