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Çankırı'da deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 09:01 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Çankırı'da saat 08:54'te bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Çankırı'da deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

AFAD, Çankırı Çerkes'de saat 08.54'te bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 10 km altında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.

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