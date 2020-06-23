Çankırı'da deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

AFAD, \u00c7ank\u0131r\u0131 \u00c7erkes'de saat 08.54'te bir deprem meydana geldi\u011fini duyurdu. Yerin 10 km alt\u0131nda meydana gelen depremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc 4.2 olarak a\u00e7\u0131kland\u0131. \nKandilli Rasathanesi de depremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc 4.2 olarak duyurdu.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Bursa'da sel felaketi! \u00d6l\u00fc say\u0131s\u0131 y\u00fckseliyor, Bakan Soylu afet b\u00f6lgesindeDikkat! D\u00fc\u011f\u00fcnlerde tak\u0131l\u0131yor ama alt\u0131n de\u011fil...\u0130zmir 2020 LGS taban puanlar\u0131 ve y\u00fczdelik dilimleri