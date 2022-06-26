HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çankırı'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

Çankırı'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

26.06.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler telefona sarıldı. Feci kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çankırı'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

Alınan bilgiye göre, O.A. idaresindeki otomobil, Çankırı-Kastamonu kara yolu Kesecik köyü mevkisinde refüjü aşarak karşı yönden gelen A.S. yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Screenshot_1

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Y.S, B.S, S.C, D.E. ve T.K. yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan T.K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteriSOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri
Karamollaoğlu'ndan flaş 'idam' açıklamasıKaramollaoğlu'ndan flaş 'idam' açıklaması
Tiroidi bıçak gibi keser! Cinsel gücü artırırTiroidi bıçak gibi keser! Cinsel gücü artırır
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çankırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ev sahipleri adeta çıldırdı: ‘Para vereyim çık’

Ev sahipleri adeta çıldırdı: ‘Para vereyim çık’

Afgan kadından Türk halkına skandal sözler! Sosyal medya ayağa kalktı

Afgan kadından Türk halkına skandal sözler! Sosyal medya ayağa kalktı

Polislere ateş edince vuruldu! İddialar dehşete düşürdü

Polislere ateş edince vuruldu! İddialar dehşete düşürdü

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Göğüslerinin yarısının açıkta kalmasını umursamadı

Göğüslerinin yarısının açıkta kalmasını umursamadı

Uğur Şahin'den korkutan açıklama! 'Yeni bir salgın kapıda'

Uğur Şahin'den korkutan açıklama! 'Yeni bir salgın kapıda'

İlginizi Çekebilir

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.