HABER

Çankırı'da hareketli anlar! Duyan oraya koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 09:07 | Son Güncelleme

Çankırı'da Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bir iş merkezinin 4. katına çıkarak intihara teşebbüs eden H.D. eşiyle yaşadığı sıkıntılardan dolayı kendini atmak istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri şahsi ikna etmek için yaklaşık 1 saat uğraştı. Ayrıca olay yerine gelen Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de şahsın aşağı inmesi için kendisiyle konuştu.

Olay yerine gelen 112 ve itfaiye ekipleri de olay yerinde önlemlerini aldı. Polisler ikna etmeye çalıştıkları kişiye yangın merdiveninden girerek kurtaran itfaiye eri, çevredeki vatandaşlar tarafından tebrik edildi.
Yaklaşık 1 saat süren ikna etme çabaları sonrasında şahıs güvenli bir şekilde indirilerek Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (İHA)
İşte hareketli anlardan kareler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çankırı boşanma intihar

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Osmanlı Sarayı'nın sim sırması ABD yolunda

İşte ABD'lilerin yeni gözdesi! Türkiye'de yapıldı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Elazığ'da şehit asker için tören

Elazığ'da şehit asker için tören

Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik'in yargılandığı davada karar

Yusuf Nazik hakkında karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.