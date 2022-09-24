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Çankırı'da korkunç kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı... Biri bebek üç kişi hayatını kaybetti

24.09.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç kaza Çankırı'da meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobilde adeta can pazarı yaşandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde biri bebek üç kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada iki kişinin ise yaralandığı bilgisi verilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankırı'da korkunç kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı... Biri bebek üç kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 01.00 sıralarında Atkaracalar ilçesi İstanbul- Samsun yolu Susuz köyü civarında meydana geldi. E.E. (27) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde bulunan Şennur E. (27), Raşide E. (50) ve Alya E.'nin (1) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü E.E. ve otomobildeki F.E. (50) ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çankırı
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