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Çankırı'da maganda kurşununun isabet ettiği damat yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 02:38 | Son Güncelleme

Çankırı'da açık alanda yapılan bir kına gecesinde tabanca ile rastgele açılan ateş sonucu damat M.K. (23), göğsünden vurularak yaralandı.

Çankırı'da maganda kurşununun isabet ettiği damat yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Alacat Köyü'nde meydana geldi. M.K. ile B.H. çiftinin düğünü öncesi kına gecesi düzenlendi. Davetlilerden bazıları, eğlence sırasında tabanca ile havaya ateş açmaya başladı. Bu sırada göğsüne kurşun isabet eden damat M.K., bir anda yere yığıldı.

İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri, M.K.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri de havaya ateş açan kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

Damadın yakınları hastane önünde endişe içerisinde saatlerce bekledi. Tedaviye alınan M.K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirlenirken, olay hakkında soruşturma sürüyor. (DHA)

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