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  4. Çankırı'da orman yangını büyüyor! Değerli eşyalarını alan hızla uzaklaştı, 4 köy tahliye edildi

Çankırı'da orman yangını büyüyor! Değerli eşyalarını alan hızla uzaklaştı, 4 köy tahliye edildi

19.08.2024 20:27
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını hızla büyüyor. Ekipler yangını kontrol almak için canla başla çalışırken 4 köy tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangın bölgesinde açıklama yapan Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, yangının şu ana kadar yaklaşık 500 hektarlık bir alanı etkilediğini belirtti.

Çankırı'da orman yangını büyüyor! Değerli eşyalarını alan hızla uzaklaştı, 4 köy tahliye edildi

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Yukarımeydan köyü mevkisinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyümeye devam ediyor. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, güvenlik gerekçesiyle Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köyleri tahliye edildi. Tahliye edilen köylerde yaşayan vatandaşlar, güvenli bölgelere yönlendirildi. Yangının diğer yerleşim yerlerini de tehdit ettiği belirtildi.

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"4 KÖYÜMÜZÜ TAHLİYE ETTİK"

Yangın bölgesinde açıklama yapan Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, yangının şu ana kadar yaklaşık 500 hektarlık bir alanı etkilediğini belirterek, “Korktuğumuz başımıza geldi. 4 köyümüzü tahliye ettik ve vatandaşlarımızı güvenli bölgelere yerleştirdik. Havadan ve karadan gelen ekiplerle yangını kontrol altına almak için çaba gösteriyoruz. Ancak rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayılıyor. Şu an yapabileceğimiz en iyi şey, rüzgarın kesilmesi için dua etmek” dedi.

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(İHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çankırı orman yangını köy
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