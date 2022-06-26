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Çankırı'da tepkilere yol açan olay! Sağlık ocağının suyunu kestiler, karşı binadan hortum çektiler

26.06.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da belediye, hasta kabullerine devam eden Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezinin sularını keserken, çözüm karşı binadan hortum çekilmekle bulundu. Sağlık ocağına gelen vatandaşlar kapıdaki hortumu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karamemiş, bu tutumun sağlık çalışanlarına uygulanan fiziki şiddetten bir farkı olmadığını söyledi.

Çankırı'da tepkilere yol açan olay! Sağlık ocağının suyunu kestiler, karşı binadan hortum çektiler

Çankırı Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü binasının altına taşınması gündemde olan aktif durumdaki Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezinin sularını kesti. Karar, vatandaşların büyük tepkisini çekerken çözüm ise sağlık ocağının karşı binasında bulunan İl Sağlık Müdürlüğünden hortumla su çekilmekle bulundu.

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SUYU KESİLDİ, KARŞI BİNADAN HORTUM ÇEKİLDİ

27 bin vatandaşın hizmet aldığı Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezinin İl Sağlık Müdürlüğü'nün taşınmak istenmesi sonrası başlayan tartışmada yeni bir gelişme yaşandı. Çankırı Belediyesi sağlık ocağının suyunu keserken, çözüm ise karşı binadaki İl Sağlık Müdürlüğünden hortum çekmekte bulundu.

VATANDAŞLAR BÜYÜK BİR ŞAŞKINLIK YAŞADI

Tepki çeken uygulama sonrasında sağlıkçılar büyük bir sıkıntı yaşarken sağlık ocağına giden vatandaşlar, kapının üzerinden uzanan hortumu gördüklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.

"FİZİKİ ŞİDDETEN BİR FARKI YOK"

Söz konusu olayı Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu arasındaki kısır çekişme olarak yorumlayan İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karamemiş, bu tutumun sağlık çalışanlarına uygulanan fiziki şiddetten bir farkı olmadığını söyledi.

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Karamemiş açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Çankırı'da siyasi çekişmelerle sağlık ocağının suyunun kesilmesi nasıl izah edilebilir. Cumhur ittifakı üyelerinin geçimsizliği sonucu, Milletvekili ve Belediye başkanının ortak paydası sağlık çalışanlarına ve vatandaşımıza şiddet olarak yansıyor. İYİ Parti olarak bizim de desteklediğimiz, Kent meydanı projesi kapsamına giren ve yirmi yedi bin kayıtlı vatandaşımızın hizmet aldığı 'Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi'nin suyunu kesmek hangi ilkel aklın ürünüdür."

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