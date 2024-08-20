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  4. Çankırı'daki orman yangınında son durum! 17 saat sonra AFAD duyurdu... Soğutma çalışmaları sürüyor

Çankırı'daki orman yangınında son durum! 17 saat sonra AFAD duyurdu... Soğutma çalışmaları sürüyor

20.08.2024 12:33
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Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ederken; Bolu, İzmir, Çanakkale'den gelen görüntüler hepimizin ciğerini yakmıştı. Dün akşam saatlerinde Çankırı'da başlayan orman yangını endişe yarattı. Ekiplerin yoğun şekilde müdahale ettiği yangınla ilgili AFAD'dan ise yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Çankırı'daki orman yangınında son durum! 17 saat sonra AFAD duyurdu... Soğutma çalışmaları sürüyor

Çankırı'daki orman yangınıyla ilgili AFAD'dan yeni bir açıklama geldi. Ilgaz ilçesine bağlı Yukarıdere köyü yakınlarında çıkan yangın, 17 saatlik yoğun bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

44,17 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Dün saat 17.00 sıralarında başlayan yangın, bölgedeki 44,17 hektarlık ormanlık alana ciddi zarar verdi.

125 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

AFAD İl Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, yangını söndürme çalışmalarına 2 helikopter, 102 araç ve 267 personel katıldı. Ekiplerin yoğun çabaları sayesinde yangın daha fazla alana yayılmadan kontrol altına alındı. Ayrıca, muhtemel tehlikeye karşı 4 köyden 125 vatandaş ve 126 hayvanın tahliyesi gerçekleştirildi.

Açıklamada, yangının tamamen söndürüldüğü ancak bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Vatandaşların bölgedeki çalışmalara dair bilgilendirilmeye devam edeceği ve yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çankırı orman yangını
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