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Çankırı depreminde fayın kimliği belirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 12:31 | Son Güncelleme

DOKUZ Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.

Çankırı depreminde fayın kimliği belirlendi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - DOKUZ Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Çankırı'nın Çerkes ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüklerindeki depremler ile yine aynı bölgede akşam saatlerinde olan 4.1 ve 3.7 büyüklüklerindeki depreme neden olan fayın kimliğinin belirlendiğini söyledi. Prof. Dr. Sözbilir, kırılan fayın, Kuzey Anadolu Fayı'na (KAF) 15 kilometre uzaklıkta olduğuna dikkat çekerek, "KAF'a çok yakın. KAF'a bağlı başka fayları da tetikleyebilir. Bölgenin sismik açıdan dikkatle izlenmesi gerekir. Sarsıntılar birkaç gün sürebilir" dedi.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde dün sabah 3 dakika arayla meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından akşam saatlerinde 4 dakika arayla 4.1 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem daha oldu. Ankara ve Kastamonu'da da hissedilip, paniğe neden olan sarsıntılar sürerken, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremleri üreten fayın kimliğini belirledi. Sözbilir, Ankara'nın kuzeyinde K10D uzanımlı 'Dodurga fayı' veya 'orta fayı' olarak bilinen fayın, bu depremleri ürettiğini vurguladı. Prof. Dr. Sözbilir, KAF'a yakınlığına dikkat çekerek, şu uyarılarda bulundu:
"Bu fay 28 kilometre uzunluğunda ve sol yanal doğrultu atımlı bir fay. Kuzey Anadolu fayına yaklaşık dik gelişmiş ve sadece 15 kilometre uzaklıkta bir fay. Aslında KAF'a çok yakın. KAF'a bağlı başka fayları tetikleyebilir. Bu fay, 2000 yılında 6.1 büyüklüğünde bir deprem üretmişti. Fayın maksimum üretebileceği depremin büyüklüğü 6.7. Bu nedenle bölgenin sismik açıdan dikkatle incelenmesi gerekir. Sarsıntılar birkaç gün sürebilir. Fotoğraftaki sarı toplar oluşan depremler, kırmızı çizgi depremleri üreten Dodurga fayı. Kuzeydeki sarı çizgi ise Kuzey Anadolu fayı. Deprem 6'dan büyük olmadığı sürece sıkıntı yok. 4.7, 4.8 bunlar küçük depremler. Türkiye'de 6'dan büyük depremler olduğunda can ve mal kaybı başlıyor."

FOTOĞRAFLI

Çankırı depreminde fayın kimliği belirlendi

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