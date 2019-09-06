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Çankırı İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2019 15:31 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Çankırı İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı istifa etti

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan, yaptığı yazılı açıklamasında partiden istifa ettiğini duyurdu. Doğan, açıklamasında, "Türklük davasının kutupları olan değerli büyüklerimin yolunda yürüme şerefine nail olduğum siyaset hayatıma başladığım yerde devam etmek için Çankırı İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevinden istifa etmiş bulunmaktayım. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey'in 'Ülkücünün yeri yuvasıdır' sözünü önemsiyor, buradan o çağrıya karşılık veriyorum. Duruşumun belli olduğu davamda Ülkücü ve Türk Milliyetçisi olarak devam edeceğim" ifadelerine yer verdi. Doğan'ın istifasının ardından MHP'ye başvurduğu öğrenildi.

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