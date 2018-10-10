Çankırı Karatekin Üniversitesi akademik yıl açılışı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, "Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu dönemde, Mehmetçik'in sınır ötesi harekatta dünyanın pek çok bölgesinde var olduğu şu anda, üniversite olarak sorumluluğumuzun farkındayız." dedi.

Ayrancı, Uluyazı Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 2018-2019 akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, üniversitenin hızla büyüdüğünü, her yıl yeni hamle ruhuyla yollarına devam ettiklerini belirtti.

Ayrancı, "Bu akademik yılda uluslararasılaşmayı ön plana almış bulunmaktayız. Yoğun çalışmalarla on-yirmi yabancı öğrenciden bu yıl üçyüzlü rakamlara çıkarak, yeni bir dönem başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Üniversitenin milli konular yanında akademik ve evrenseli ilgilendiren konularda da proaktif tutumunu devam ettirdiğini anlatan Ayrancı, şunları söyledi:

"Bugün bu cesaret ve akıl hamlesi yerini medeni alanda da genişlemeyi, bilimsel devinimleri, tüm dünyaya bir medeniyet tasavvuru teklif etmeyi gerektirmektedir. Bu nedenle üniversitemiz bilimsel özgürlük ve kendi sorumluluğunu bilmek teşebbüs ruhu ve dünyaya açıklık, yaratıcılık, ve bilim alanında geleneksel olmayan fikirlerin desteklenmesi, eleştirel düşüncenin teşviki, çok yönlü rekabet ve yeteneğin baş tacı edilmesi, cinsiyet, yaş, kültürel, dini ve sosyal arka planın ehemmiyet taşımaması bu yaklaşımın düşüncede ve davranışta sürekli olarak sadece öğrenim ve araştırmada değil tüm üniversite hayatında bu anlayışın hakim kılınması, çok yönlülük ve esneklik, geniş bir bilimsel yelpaze, stratejik inisiyatif, disiplinleri aşan bir ortak çalışma anlayışıyla hareket etmektedir."