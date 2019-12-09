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Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Ayrancı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 16:48 | Son Güncelleme

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Ayrancı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ayrancı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Selin ardından" başlıklı fotoğrafına oy veren Ayrancı, yaşamda Ali İhsan Öztürk'ün "Çukurca'da çeltik tarlası", sporda Ali Atmaca'nın "Hello brother" karesini seçti.

Ayrancı, fotoğrafların AA muhabirlerinin ne kadar yetenekli olduğunu gösterdiğini belirterek, "Anadolu Ajansı hem haberleriyle hem de yayın akışıyla, analizleriyle Türkiye'de bir kaynak niteliğinde. Bir şeyi bütün temelleriyle öğrenmek istiyorsanız AA'nın haberlerini, analizlerini ve diğer görselerini izlemeniz yeterli." ifadelerini kullandı.

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