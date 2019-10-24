'Çankırı kaya tuzu dünyada tek'

Çankırı Karatekin Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, 5 bin yıllık tuz mağarasından çıkarılan kaya tuzunun, mineral bakımından zengin olduğu için Himalaya ve diğer tuzlardan daha faydalı olduğunu söyledi. Doç. Dr. Ercoşkun, Çankırı kaya tuzunda metal kirliliği bulunmadığını, bu özelliği ile de dünyada tek olduğunu söyledi.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Hititler döneminden kalan, yerin 150 metre altındaki 5 bin yıllık Tuz Mağarası'nda üretim çalışmaları özel bir firma tarafından sürdürülüyor. Kente gelen çok sayıda yerli ve yabancı turistin de ziyaret ettiği mağarada, günlük yaklaşık 1500 ton üretim gerçekleşiyor. Tuz Mağarası'ndan çıkarılan kaya tuzu, fabrikada işlenerek yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

'İÇERİSİNDE DENİZLERDE OLDUĞU KADAR MİNERAL VAR'

Çankırı Karatekin Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, Tuz Mağarası'na giderek incelemede bulundu. Dünyada 4 farklı tuz kaynağının olduğunu aktaran Doç. Dr. Ercoşkun, Deniz tuzu, göl tuzu, akarsulardan elde edilen tuz ve kaya tuzları var. Çankırı kaya tuzunun diğer tuzlardan farklılığı, Anadolu coğrafyası henüz yokken Anadolu coğrafyası Akdeniz ve Karadeniz?in ortasından yükselmesiyle birlikte oluşan iç denizin kuruması sonucu oluşan bir kayaç. Diğer kayaçlarda bu gözlenen bir durum değil. Bundan dolayı jeolojik dönemlerde, denizlerin en temiz olduğu zamanlardan kaldığı için içerisinde denizlerde olduğu kadar mineral var dedi.

'ÇANKIRI KAYA TUZU DÜNYADA TEK'

Doç. Dr. Ercoşkun, kaya tuzlarında metal kirliliğinin olduğunu, ancak Çankırı kaya tuzunda bulunmadığını belirterek, şöyle konuştu

Bu özelliği ile Çankırı kaya tuzu, Türkiye'de ve dünyada tek. Çankırı tuzunda radyoaktif element yoktur. Çankırı tuzu jeolojik devirlerde, dünyanın suyu tertemizken denizin suyunun kuruması ile oluşmuştur. Diğer kaya tuzlarında mineral zenginliği Çankırı kaya tuzu kadar zengin değildir. Çünkü en fazla mineral içeren deniz tuzudur. Çankırı kaya tuzu hem deniz tuzunun, hem de kaya tuzunun özelliklerini taşır. İçerisinde bulunduğumuz tuz madeni dünyada eşine az rastlanır bir maden. Bu madenden elde edilen tuzda radyoaktif bileşenin bulunması, radyoaktif maddelerin bulunması söz konusu değil.

'HİMALAYA TUZUNDAN ÇOK DAHA FAYDALI'

Çankırı tuzunun Himalaya ve diğer tuzlarından daha sağlıklı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ercoşkun, konuşmasını şöyle sürdürdü

Diğer taraftan Himalaya tuzun içinde ağır metal ve özellikle demir oksit var. Himalaya tuzunun o pembemsi, kahverengi rengini oluşturan şey bildiğimiz pas. Bunun gıda olarak tüketilmesi bir gıda mühendisi olarak çok da uygun değil. Bunun tüketilmesi halinde vücudumuzdaki oksidasyon reaksiyonları kontrol dışı artabilir, hızlı yaşlanma ve bir takım böbrek sorunlarına neden olabilir. Çankırı kaya tuzu denizlerin en temiz zamanlarında deniz tuzundan olduğu için mineral madde içeriği diğer kayaç tuzlara göre yüksektir. Ancak bu yanlış anlaşılmasın 86 mineral olması söz konusu değil. Bizim bildiğimiz 21 tane mineral var. Çankırı kaya tuzunda da yer yer kil var, deniz suyunda bulunan minerallerin kristalleri var. Bundan dolayı tuz tüketiyorsanız eğer Çankırı kaya tuzu olması halinde mineral ihtiyacınızın bir kısmını da bu tuzdan sağlamış olursunuz.

