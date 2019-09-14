HABER

Çankırı merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 13:54 | Son Güncelleme

7 il ve KKTC'de gerçekleştirilen operasyonda 7 muvazzaf asker gözaltına alındı

Çankırı merkezli 7 il ve KKTC'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 muvazzaf asker yakalandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Çankırı, Diyarbakır, Balıkesir, Bingöl, Hatay, Kayseri, İstanbul ile KKTC'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aktif görevde olan aralarında binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmenin de bulunduğu 7 asker gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

PARTNER Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş! Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş!
Topkapı İETT Garajı, park oluyorTopkapı İETT Garajı, park oluyor
TBB Başkanı Feyzioğlu: “Yargı Reformu Strateji Belgesinin çıkması konusunda umutluyuz”TBB Başkanı Feyzioğlu: “Yargı Reformu Strateji Belgesinin çıkması konusunda umutluyuz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çankırı FETÖ operasyon

En Çok Okunan Haberler

''Falcao ikinci Diagne olur''

''Falcao ikinci Diagne olur''

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

Şişli'de iş merkezinde korkutan yangın

İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın

İntihar eden kadının eşi konuştu: Benimle ilgili bir problemi yoktu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Yer: Esenyurt... Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Son dakika: Çankırı'da deprem! AFAD duyurdu (son depremler)

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.