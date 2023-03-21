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ÇANKIRI SAHUR VAKTİ 2023: Çankırı'da ilk sahur saat kaçta, imsak vakti ne? Çankırı sahur ve iftar saatleri

21.03.2023 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da oruç tutmak isteyen vatandaşlar imsak ve iftar saatlerini araştırıyor. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek isteyenler vakitleri kaçırmamak için araştırmalarını sıklaştırdı. Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimine göre Ramazan 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak, 20 Nisan Perşembe günü sona erecek. Peki, Çankırı'da ilk sahur saat kaçta, imsak vakti ne? İşte Çankırı sahur ve iftar saatleri

ÇANKIRI SAHUR VAKTİ 2023: Çankırı'da ilk sahur saat kaçta, imsak vakti ne? Çankırı sahur ve iftar saatleri

Çankırı sahur vakti... 11 ayın sultanı Ramazan ayı çarşamba akşamı ilk teravih namazı ile başlayacak. Gece sahura kalkacak Çankırılılar sahurun saat kaçta olduğunu merak ediyor. Oruç tutmak için sahura kalkanların dikkat etmesi gereken bir husus da niyet etmektir. Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç geçerli değildir. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 ilin iftar ve sahur saatlerini geçtiğimiz günlerde yayınladı. İşte Çankırı sahur ve iftar vakti saatleri...

ÇANKIRI'DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

23 Mart 2023 Perşembe günü Çankırı imsak vakti saat 05:13'tür.
24 Mart 2023 Cuma 05:11
25 Mart Cumartesi 05:10
26 Mart Pazar 05:08

ÇANKIRI İFTAR VAKİTLERİ

23 Mart 2023 Perşembe günü Çankırı iftar vakti saat 19:07'dir.
24 Mart 2023 Cuma 19:08
25 Mart Cumartesi 19:09
26 Mart Pazar 19:10

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DİYANET'TEN İMSAKİYE AÇIKLAMASI

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

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Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

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