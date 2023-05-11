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ÇANKIRI SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri Çankırı seçim sonuçları ve oy oranları

11.05.2023 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı seçim sonuçları, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala gündem oldu. Çankırı seçim sonuçlarını merak eden kullanıcılar şimdiden araştırmalarına başladı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri aramaları hız kazandı. Çankırı'nın ilçeleri olan Çankırı Merkez, Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü ve Yapraklı'da sonuçlar pazar günü netleşecek. Peki, 14 Mayıs Seçimleri Çankırı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÇANKIRI SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri Çankırı seçim sonuçları ve oy oranları

Çankırı seçim sonuçları 2023 ekranı kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Tüm Türkiye genelinde 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri gerçekleştirilecek. Çankırı'ın ilçelerinin seçim sonuçları da ayrıca araştırılan konulardan oldu. 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu ve oy oranlarına dair tüm detaylar Mynet.com'da yayınlanacak. İşte Çankırı seçim sonuçları ve oy oranları ekranı...

ÇANKIRI SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21:00'den sonra açıklanmaya başlayacak. Aksaray seçim sonuçları ve oy oranlarının da belirlenen saatlerde açıklanması bekleniyor.

seçim sandık

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

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NASIL OY KULLANILIR?

14 Mayıs’ta 81 ilde kurulan sandıklarda 64 milyondan fazla seçmen oy kullanmak için sandık başına gidecek. Oy kullanma işlemi saat 08:00 ile 17:00 arasında gerçekleştirilebilecek.

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Oy kullanmak için şu adımları izleyin:

  • Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

  • Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

  • Cep telefonuyla kabine girmeyin.

  • Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

  • Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

  • Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın

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