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ÇANKIRI SEÇİM SONUÇLARI 2023: ÇANKIRI Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçim sonuçları oy oranları Mynet.com'da olacak

14.05.2023 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı seçim sonuçları 2023 oy oranları hakkında araştırmalar hız kazandı. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08:00 itibari ile başladı ve 17:00'a kadar devam edecek. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları ise saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak. Bu kapsamda Çankırı 2023 Genel Seçim sonuçları ve 28. Dönem Milletvekili sonuçları oy oranları canlı olarak Mynet.com’da yayınlanacak. İşte Çankırı seçim sonuçlarına dair detaylar...

ÇANKIRI SEÇİM SONUÇLARI 2023: ÇANKIRI Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçim sonuçları oy oranları Mynet.com'da olacak

Çankırı seçim sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Parlamentosu’nu seçmek için sandık başına giderek oy kullanmaya devam ediyor. Çankırı'nın ilçeleri olan Merkez seçim sonuçları, Atkaracalar seçim sonuçları, Bayramören seçim sonuçları, Çerkeş seçim sonuçları da merak konusu oldu. Peki, Çankırı Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

ÇANKIRI SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08:00 ile 17:00 arasında gerçekleştirilebilecek.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

OY KULLANMA

Çankırı'nın ilçeleri olan Merkez seçim sonuçları, Atkaracalar seçim sonuçları, Bayramören seçim sonuçları, Çerkeş seçim sonuçları, Eldivan seçim sonuçları, Ilgaz seçim sonuçları, Kızılırmak seçim sonuçları, Korgun seçim sonuçları, Kurşunlu seçim sonuçları, Orta seçim sonuçları, Şabanözü seçim sonuçları, Yapraklı seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

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