HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çankırı ve Kastamonu'dan deprem bölgesine yardım

Çankırı ve Kastamonu'dan deprem bölgesine yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 13:03 | Son Güncelleme

Çankırı ve Kastamonu'dan deprem bölgesine yardım

Çankırı ve Kastamonu'dan toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'ya gönderildi.

Çankırı Şehit ve Gaziler Derneği, Elazığ ve Malatya'daki depremden etkilenenler için başlattıkları yardım kampanyasında toplanan malzemeleri depremzedelere gönderdi.

Kampanya kapsamında şehit ve gazi ailelerinden toplanan gıda malzemeleri bölgeye gönderildi.

Dernek Başkanı Mehmet Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, zorda kalanların yanlarında olmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Onlar üşürse bizler de üşürüz. Çünkü biz kardeşiz, hep birlikte büyük Türkiye'yiz. Çankırı Şehit ve Gaziler Derneği olarak Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Oradaki zor durumda kalan insanlarımızın, canı yananların, hasretlik çekenlerin halinden en iyi şehit aileleri anlar." diye konuştu.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa temennisinde bulunan Uçar, "İmkanlarımız dahilinde maddiyatımızla, dualarımızla ve gönlümüzle kardeşlerimizin yanındayız. Yardımda bulunan şehit ve gazi ailelerimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

- Kastamonu

Cide Belediyesi öncülüğünde deprem bölgesindeki ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında toplanan kuru bakliyat ve giyim eşyası, bir araçla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bölgeye uğurlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Bakan Koca'dan, Çin'den tahliye edilen yolcular hakkında açıklamaBakan Koca'dan, Çin'den tahliye edilen yolcular hakkında açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çankırı Depremzede KASTAMONU Şehit ve gazi aileleri yardım kampanyası

En Çok Okunan Haberler

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Elazığ ve Manisa'da korkutan deprem!

Elazığ ve Manisa'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika İstanbul Valiliği duyurdu! Silivri depreminde ağır hasar olan 8 okul yıkılacak

Depremde hasar olan okullarla ilgili flaş karar

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs salgını hakkında açıklama

Bakan Koca'dan, Çin'den tahliye edilen yolcular hakkında açıklama

Çalışırken çığ altında kalan kişinin 9 saat sonra cansız bedeni çıkarıldı

Acı haber 9 saat sonra geldi... Çığ altından çıkarıldı

İstanbul’da gün batımı kartpostallık görüntüler!

İstanbul’da kartpostallık görüntüler!

Kılıçdaroğlu: Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi gerek

Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi gerek

Ödünç verdiği köpeği başkasında çıktı

Ödünç verdiği köpeği başkasında çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.