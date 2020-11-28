Çankırı’da 1 haftadır aranan yaşlı adam ölü bulundu

Çankırı’da 1 haftadır kayıp Alzheimer hastası 87 yaşındaki adam, metruk bir binada ölü bulundu.

Çankırı’da yaşayan Alzheimer hastası Ali Şerif Yılmaz (87), 22 Kasım günü ailesi ile birlikte yaşadığı evden ayrıldı. Eve bir daha dönmeyen Yılmaz’dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Yaşlı kişinin cansız bedeni metruk bir bina içerisinde bulundu. Yapılan incelemenin ardından otopsisi için Çankırı Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

