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ÇANKIRI'DA 109 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 17:45 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'nın Eldivan ilçesinde 109 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

ÇANKIRI'nın Eldivan ilçesinde 109 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Çankırı'nın Eldivan ilçesi Küçükhacıbey Köyü yakınlarında arazide yapılan arama faaliyetlerinde, narkotik köpeği Çakıl'ın katılımıyla yapılan operasyonda 109 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olayın şüphelisi B.K.?nın evinin yakınında ve yapılan üst aramasında 1700 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 4 adet fişek ele geçirildi. B.K. ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Suç unsuru malzemeler el konulup, olayla ilgili soruşturma başladı.

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