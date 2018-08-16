ÇANKIRI'DA 109 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ

ÇANKIRI'nın Eldivan ilçesinde 109 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Çankırı'nın Eldivan ilçesi Küçükhacıbey Köyü yakınlarında arazide yapılan arama faaliyetlerinde, narkotik köpeği Çakıl'ın katılımıyla yapılan operasyonda 109 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olayın şüphelisi B.K.?nın evinin yakınında ve yapılan üst aramasında 1700 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 4 adet fişek ele geçirildi. B.K. ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Suç unsuru malzemeler el konulup, olayla ilgili soruşturma başladı.
İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi
İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi
DGS 2018 sonuçları açıklandı! DGS 2018 sınav sonucu sorgulama
4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor
ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi
AK Partili Bülent Turan'dan Muharrem İnce'ye tepki: Bu ne utanmazlık! Silin bu tweeti
Mısır mumyalarının formülü bulundu
İYİ Parti'de Meral Akşener'in A Takımı belli oldu
'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı
Esrarı hala çözülemeyen Ebabil kuşu Erzurum'da bulundu!
Kardashian'dan kalça şov!
Okuyucu Yorumları 0 yorum