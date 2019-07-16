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Çankırı'da '15 Temmuz' yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 00:56 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği kapsamında, binlerce vatandaşın katılımıyla 'Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi.

Çankırı'da '15 Temmuz' yürüyüşü

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği kapsamında, binlerce vatandaşın katılımıyla 'Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi.
15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıl anmaları kapsamında binlerce Çankırılı, akşam saatlerinde Kucalama Taşı mevkiinde bir araya geldi. Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakkları ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Ezan dinmez bayrak inmez', 'Ne Mutlu Türküm Diyene!' sloganları eşliğinde Belediye Meydanı'na kadar yürüdü. Meydanda gerçekleşen anma programına, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen katıldı.
AK Parti'li Emin Akbaşoğlu, şehitler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından meydanadaki kalabalığa seslendi. Akbaşoğlu, vatan ve millet müdafaasında Çankırı'nın her zaman ön planda olduğunu söyledi. Çankırı'nın ikinci isitiklal mücadelesi sayılan 15 Temmuz'un karargahı olduğunu kaydeden Akbaşoğlu, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın darbe gecesi talimatlarını Çankırı Ilgaz'dan ilettiğini hatırlattı.
'YAPMAMIZ GEREKEN BİRLİK VE BERABERLİĞİ SÜRDÜRMEK'
Vali Hamdi Bilge Aktaş da Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibariyle her zaman saldırılarla karşı karşıya olduğunu belirttiği konuşmasında, "Bugün büyük bir felaketin, büyük bir ihanetin yıl dönümü. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki, dünyanın göbeğindeyiz. Bu coğrafyada olduğumuz sürece böyle saldırılarla her zaman karşılaşacağız. Yapmamız gereken birlik beraberliğimizi sürdürmek. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize de acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Etkinlik, 15 Temmuz şehitleri için okunan dualarla sona erdi.

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Çankırı'da '15 Temmuz' yürüyüşüÇankırı'da '15 Temmuz' yürüyüşüÇankırı'da '15 Temmuz' yürüyüşüÇankırı'da '15 Temmuz' yürüyüşü

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