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Çankırı’da 19 Mayıs coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 14:29 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Spor Bayramı Çankırı’da coşkuyla kutlandı.Program kapsamında Hasan Fehmi Gökşen Kapalı Spor Salonu’nda sporcular tarafından çeşitli gösteriler yapıldı.Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, "Bugün 19 mayıs 1919 da Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak Milli Mücadele’yi başlattığı günün 100.

Çankırı’da 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Spor Bayramı Çankırı’da coşkuyla kutlandı.
Program kapsamında Hasan Fehmi Gökşen Kapalı Spor Salonu’nda sporcular tarafından çeşitli gösteriler yapıldı.
Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, "Bugün 19 mayıs 1919 da Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak Milli Mücadele’yi başlattığı günün 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Osmanlı İmparatorluğu l . Dünya Savaşı’ndan yenilgiyle ayrılmış, Avrupa’nın ’hasta adam’ olarak nitelendirilen Osmanlı İmparatorluğu, topraklarında gözü olan Avrupa devletleri tarafından çeşitli bahanelerle işgal edilmeye başlanmış, milletini seven vatansever yurttaşlarımız çeşitli kurtuluş yolları aramaya başlamışlardı. Bu vesileyle Milli Mücadelemizin başladığı 19 Mayıs 1919 gününden bu günümüze kadar sürdürdüğümüz Milli Mücadelemizin yüzüncü yılında vatan toprağı için, bağımsızlığımız ve hürriyetimiz için canını veren tüm şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.
Program sonrasında tekvando, judo, wushu, cimnastik dallarındaki öğrenciler gösteriler yaptı. Programa Çankırı Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Garnizon Komutanı Albay Oğuz Çiçek, Jandarma Komutanı J. Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çankırı’da 19 Mayıs coşkusu

Çankırı’da 19 Mayıs coşkusu

Çankırı’da 19 Mayıs coşkusu

Çankırı’da 19 Mayıs coşkusu

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