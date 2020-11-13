Çankırı’da 19.5 kilogram kaçak alkol ele geçirildi

Çankırı’da düzenlenen operasyonda bir depoda uygunsuz şartlarda üretilen 19.5 litre kaçak alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoda kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adresi belirlenen depoya operasyon düzenleyen ekipler, uygunsuz ortamda üretilen ve üzerinde bandrol, hologram etiket gibi işaretler bulunmayan çeşitli ebatlarda 19.5 litre kaçak içki ele geçirdi. Ayrıca aramalarda 40 adet de alkollü içki muhafazasında ve satışında kullanılan boş pet şişe ile alkol üretiminde kullanılan huni ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında İ.Y. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

