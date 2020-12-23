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Çankırı’da 22 gündür aranan kadından acı haber

23.12.2020 11:39 | Son Güncelleme:
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Çankırı’da 22 gündür kendisinden haber alınamayan ve her yerde aranan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım’ın cansız bedenine ulaşıldı.Kızılırmak ilçesi Çatalelma köyünde bir süredir yalnız yaşayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım’a ulaşamayan çocukları kaybolduğunu anlayıp ekiplere bilgi verdi.

Çankırı’da 22 gündür kendisinden haber alınamayan ve her yerde aranan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Kızılırmak ilçesi Çatalelma köyünde bir süredir yalnız yaşayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım’a ulaşamayan çocukları kaybolduğunu anlayıp ekiplere bilgi verdi. Durum üzerine ekipler çevrede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Ekibi (JAK) ve İstanbul Sualtı Arama Kurtarma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. İz takip ve kadavra köpekleri tarafından yapılan arama çalışmalarında Yıldırım’ın cansız bedeni 22 gün sonra yaşadığı köyden 3 kilometre uzaklıktaki Karadayı köyünde bir arazide bulundu.
Yıldırım’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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