HABER

Çankırı'da 33 bin 400 adet kaçak termos bardak ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 11:16 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 2 milyon 171 bin TL olan 33 bin 400 adet kaçak termos bardak ele geçirildi.

Çankırı'da 33 bin 400 adet kaçak termos bardak ele geçirildi

Ramazan SARICA/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 2 milyon 171 bin TL olan 33 bin 400 adet kaçak termos bardak ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü(KİM) ekipleri, 'kaçakçılık yapabileceği şüphesi' ile bir firmanın yüksek vergili eşyasını taşıyan TIR'ı, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri'ne bildirdi. Yunanistan'dan transit Gürcistan'a yük taşıyan TIR'a, uydu üzerinden takip yapılabilmesi için 'Araç Takip Cihazı' takıldı.
Ticaret Bakanlığı Komuta Kontrol Merkezi'nden takibe alınan TIR'ın güzergâh ihlali yaptığı tespit edildi. Ankara KİM ekiplerine haber verildi. TIR'ın Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde durduğu saptandı. Hemen bölgeye giden mobil ekipler, TIR'ı otoyol kenarında gümrük mührü kopartılmış halde, yükünü başka bir aracın dorsesine boşaltırken yakaladı.
Gece yarısı gerçekleştirilen operasyonda kaçak yollardan yurda sokulan 668 koli içerisinde 33 bin 400 adet kaçak termos bardak ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak termos bardakların piyasa değerinin 2 milyon 171 bin TL olduğu belirtildi.
TIR sürücüsünün de aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Çankırı'da 33 bin 400 adet kaçak termos bardak ele geçirildiÇankırı'da 33 bin 400 adet kaçak termos bardak ele geçirildi

İngiltere’de idama mahkum edilen Türk arı Twitter'da olay oldu! İngiltere’de idama mahkum edilen Türk arı Twitter'da olay oldu!
İstanbul’da 43 milyon TL’lik vurgun yapan çağrı merkezi çetesi çökertildiİstanbul’da 43 milyon TL’lik vurgun yapan çağrı merkezi çetesi çökertildi
Bir ayda 8 hırsızlık olayına karışan Ebru tutuklandıBir ayda 8 hırsızlık olayına karışan Ebru tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı erkek cesedi bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Öfkeli komşu dehşet saçtı! 2 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu!

Öfkeli komşu dehşet saçtı!

Taksim Camii alemiyle hilal buluştu, vatandaşlar telefona sarıldı

Yer: Taksim! Gören telefona sarıldı

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar: Ölü ve yaralılar var!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.