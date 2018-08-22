HABER

Çankırı'da 5 bin yıllık mağaraya ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 18:49 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da, Hititler döneminden kalan, yerin 150 metre altındaki 5 bin yıllık Tuz Mağarası'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, Hititler döneminden kalan, yerin 150 metre altındaki 5 bin yıllık Tuz Mağarası'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Çankırı merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan 5 bin yıllık Tuz Mağarası, Kurban Bayramı nedeniyle ziyaretçi akınına uğruyor. Yerin 150 metre altında, birçok galerinin yer aldığı mağaranın turizme kazandırılması için Çankırı Belediyesi tarafından çalışmaların devam ettiği belirtildi. Belediyede görevli heykeltıraş Sefer Oruç, Tuz Mağarası'nda restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Vatandaşın mağarayı görme isteğinden dolayı geçici süreyle mağarayı ziyaret açtık. Vatandaşlarımızın ilgisini geri çevirmek istemedik" dedi. Oruç, mağara içinde sanatsal eserlerin de yer aldığını belirterek, "Mağara içinde heykellerin yanı sıra çeşitli hayvan fosilleri de bulunuyor. Bunlar vatandaşların daha çok ilgisini çekiyor" diye konuştu.

Mağarayı ziyaret edenlerden Vahid Melek, "Zonguldak'tan geliyorum. Tuz Mağarası'nı çok duydum ama daha önce gelmemiştim. Bayram tatilinde burayı ziyaret etmek istedim, çok beğendim" dedi.

PARTNERBengal kaplanı üzerine atladı ve... İnanılır gibi değilBengal kaplanı üzerine atladı ve... İnanılır gibi değil
Suriyeli aşiret liderleri: Dolar yerine Türk Lirası kullanacağızSuriyeli aşiret liderleri: Dolar yerine Türk Lirası kullanacağız
Antalya Valiliği: İzin verilen herkes kurban derisi toplayabilirAntalya Valiliği: İzin verilen herkes kurban derisi toplayabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum

Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.