Çankırı'da 600 bin makaron ele geçirildi

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da polis ekiplerince, kent merkezinde bir otomobilde kaçak 600 bin makaron ile çok sayıda kaçak sigara malzemesi ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında, kent merkezinde R.A. yönetimindeki otomobil durduruldu. Aramada, araçtaki kutularda toplam 600 bin makaron ile 9 bin 223 yaprak sigara sarma kağıdı, bandrolsüz 15 paket nargile kömürü, 3 kilitli şeffaf poşet ve 304 TAPDK bandrolü ele geçirildi. Kaçak malzemelere el konulurken, gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

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