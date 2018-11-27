Çankırı'da AK Parti'nin belediye başkan adayı Hüseyin Boz

ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da AK Parti'nin belediye başkan adayının mevcut başkan Hüseyin Boz olduğu açıklandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis'teki bugünkü grup toplantısında, 2004 yılından bu yana AK Parti yönetimindeki Çankırı'da, belediye başkan adaylarının mevcut başkan Hüseyin Boz olduğunu açıkladı.

Çankırı'da AK Parti Kurucu Gençlik Kolları Başkanlığı ve 3 dönem Merkez İlçe Başkanlığı yapan Hüseyin Boz, 2014'teki yerel seçimlerde AK Parti Belediye Meclis Üyesi seçildi. Boz, 24 Haziran'daki milletvekilliği seçimlerine katılmak üzere istifa eden Belediye Başkanı İrfan Dinç'in yerine Belediye Meclisi tarafından Başkanlığa seçildi. 6 aydır Çankırı Belediye Başkanlığı görevini sürdüren 44 yaşındaki Hüseyin Boz, evli ve 3 çocuk babası.

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