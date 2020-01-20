Çankırı'da "Basın hatıra ormanı" oluşturuldu

Çankırı'da Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Çankırı Şube Müdürlüğü tarafından "Basın hatıra ormanı" oluşturuldu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü yolu üzerinde oluşturulan hatıra ormanında kentteki basın mensupları Vali Hamdi Bilge Aktaş'ın da katılımıyla fidan dikti.

Vali Aktaş, burada yaptığı açıklamada, bitkilerin hiçbir canlıya zarar vermediğini aksine bütün canlılar için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Fidan dikmenin önemini vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu nedenle gazetecilerimizin bu etkinliğini çok saygıyla karşılıyorum. Ciddi bir farkındalık yaratacaktır. Özellikle Avustralya'da yaşanan çok büyük orman yangınları sürecinde böyle bir etkinliğin yapılması da çok daha anlamlı. Sizleri tebrik ediyorum. Bu tür etkinliklerle insanları aydınlatmanızın ve bilgilendirmenizin devam etmesini temenni ediyorum. İnşallah bugün diktiğiniz ve bundan sonra dikeceğiniz fidanlar tabiatımıza ve bütün insanlığa fayda sunmaya devam edecektir."

Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Murat Demir de dünyayı gelecek nesillere en güzel şekilde teslim etmek için uğraştıklarını belirterek, miras olarak fidan bıraktıklarını kaydetti.

Etkinliğe Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Arı, İŞKUR İl Müdürü Alim Çaycı ve basın mensupları katıldı.

