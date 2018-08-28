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Çankırı'da çocuğunu aracının arkasına bağlayarak trafiğe çıkan baba gözaltına alındı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 11:54 | Son Güncelleme

Çankırı'da çocuğunu aracının arkasına bağlayarak trafiğe çıkan baba gözaltına alındı.


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