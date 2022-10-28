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Çankırı’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

28.10.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde açılan fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü.Çankırı’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı.

Çankırı’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Çankırı’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde açılan fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü.

Çankırı’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı. Çelenk sunumu ile başlayan kutlamaların ardından İl Kültür Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi’nde Kurtuluş Savaşı konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Sergi açılışına Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Açılışın ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi. Sergi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

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Çankırı cumhuriyet bayramı

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