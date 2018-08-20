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Çankırı'da D-100 Karayolu'nda trafikte yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 15:05 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinden geçen D-100 Karayolu'nda, Kurban Bayramı arifesinde trafikte yoğunluk yaşandı, araç kuyrukları oluştu.

Çankırı'da D-100 Karayolu'nda trafikte yoğunluk

Ramazan SARICI/ILGAZ (Çankırı), (DHA)- ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinden geçen D-100 Karayolu'nda, Kurban Bayramı arifesinde trafikte yoğunluk yaşandı, araç kuyrukları oluştu.
Ilgaz'dan geçen D-100 Karayolu'nda, Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul-Samsun yönünde uzun araç kuyrukları oluştu, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğunluk sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik polisleri sürücüleri uyarıp, yönlendirerek yoğunluğu azaltmaya çalıştı.

FOTOĞRAFLI

Çankırı'da D-100 Karayolu'nda trafikte yoğunlukÇankırı'da D-100 Karayolu'nda trafikte yoğunlukÇankırı'da D-100 Karayolu'nda trafikte yoğunluk

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