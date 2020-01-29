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Çankırı'da depreme dayanıksız okul binası boşaltılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 15:41 | Son Güncelleme

Çankırı'da depreme dayanıksız okul binası boşaltılıyor

Çankırı'da, depreme dayanıksız olduğu belirlenen Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu binası boşaltılıyor.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki okul binasının boşaltılınca öğrencilerin yarıyıl tatili sonrası başka bir binada eğitime başlayacağı belirtildi.

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıkalamada, 1960 yılında inşa edilen okul için Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışma sonucu 17 Ocak'ta yıkım kararı verildiği hatırlatıldı.

Verilen yıkım kararının Elazığ ve Malatya depremiyle ilgisinin olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çocuklarımızın okulda bulunmadığı yarıyıl tatilinde gerekli planlamalar yapılmış, 28 Ocak 2020 tarihinde okulumuzun boşaltılmasına karar verilmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan planlamalar sonucunda Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulundaki 135 öğrencinin, Merkez Mareşal Çakmak Ortaokulunda eğitime devam etmelerine karar verilmiştir. Bu karar alınırken, çocuklarımızın aynı yaş grubundaki öğrencilerle bir arada bulunması, derslik sayıları, akıllı tahta ve donanım durumları ile belirlenen okula ulaşımda herhangi bir sorun yaşamamaları gibi birçok parametre göz önünde bulundurulmuştur."

Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulunun yıkımının haziran ayında gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, Aksu Mahallesi'nde bulunan ve bir önceki dönemde yıkımı gerçekleştirilen eğitim tesisinin bulunduğu alana 24 derslikli bir okul binası yapılmasının ise Milli Eğitim Bakanlığının yatırım programına alındığı aktarıldı.

Eski hükumet binası için de yıkım kararının alındığı, müze binasındaki tadilatın tamamlanmasının ardından buranın da yıkılacağı bildirilen açıklamada, diğer kurum ve kuruluşlara ait binalarda herhangi bir riskin bulunmadığı, çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu deprem Milli eğitim Bakanlığı Okul

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