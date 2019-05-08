HABER

Çankırı'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 14:55 | Son Güncelleme

Vali Vekili Zeki Karaca: "Bu milletin birliğini bozmak, vatanımızı parçalamak isteyen tüm şer odakları unutmasınlar ki bu milletin kahraman evlatları hiçbir zaman size müsaade etmeyecektir"

Çankırı'da, şehitler Sözleşmeli Piyade Er Olcay Çelik, Piyade Uzman Çavuş Gökhan Topal ve Jandarma Uzman Onbaşı Hüseyin Efe'nin ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Vali Vekili Zeki Karaca, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına takdim etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Şehit aileleri için gurur günü olduğunu vurgulayan Karaca, "Herkese nasip olmayan bu büyük fedakarlık nedeniyle sizlere minnettarız. Devletimizin ve milletimizin bir vefa sembolü olarak sizlere takdim edeceğimiz madalya ve beratın nesilden nesile gururla, kıvançla aktarılmasını temenni ediyorum." dedi.

Son günlerde gelen şehit haberleriyle derin üzüntü yaşadıklarını dile getiren Karaca, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu milletin birliğini bozmak, vatanımızı parçalamak isteyen tüm şer odakları unutmasınlar ki bu milletin kahraman evlatları hiçbir zaman size müsaade etmeyecektir. Tarih boyunca nasıl can vermekten çekinmedik, şehadete koşarak gittikse bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Bizlerin bu birlik ve beraberliği devam ettiği müddetçe, bu topraklarda kıyamete kadar var olmaya devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından Karaca, şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı verdi.

Törene Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Oğuz Çiçek, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi aileleri katıldı.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Tunceli'de CHP İl Başkanlığı'ndan seçim kararına tepkiTunceli'de CHP İl Başkanlığı'ndan seçim kararına tepki
Sahillere uyuşturucu madde vurmaya devam ediyorSahillere uyuşturucu madde vurmaya devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Berat çankırı devlet övünç madalyası ve beratı Zeki Karaca

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

Saadet Partisi'nden flaş İstanbul kararı

Saadet Partisi'nden flaş İstanbul kararı

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müslümanlar'a Mısır'ın kapılarını açan fetih: Babil Kalesi

Müslümanlar'a Mısır'ın kapılarını açan fetih: Babil Kalesi

Korucu, eşi ve oğlunu öldürdü, 2 oğlunu ağır yaraladı

Korucu, eşi ve oğlunu öldürdü, 2 oğlunu ağır yaraladı

İzmir'de Aziz Yuhanna ayini

İzmir'de Aziz Yuhanna ayini

Ege Denizi'nde hareketli anlar!

Ege'de hareketli anlar! Havadan tek tek indiler

Annelerinin terk ettiği yavru tilkiler koruma altına alındı

Annelerinin terk ettiği yavru tilkiler koruma altına alındı

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.