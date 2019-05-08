Çankırı'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

Çankırı'da, şehitler Sözleşmeli Piyade Er Olcay Çelik, Piyade Uzman Çavuş Gökhan Topal ve Jandarma Uzman Onbaşı Hüseyin Efe'nin ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Vali Vekili Zeki Karaca, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına takdim etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Şehit aileleri için gurur günü olduğunu vurgulayan Karaca, "Herkese nasip olmayan bu büyük fedakarlık nedeniyle sizlere minnettarız. Devletimizin ve milletimizin bir vefa sembolü olarak sizlere takdim edeceğimiz madalya ve beratın nesilden nesile gururla, kıvançla aktarılmasını temenni ediyorum." dedi.

Son günlerde gelen şehit haberleriyle derin üzüntü yaşadıklarını dile getiren Karaca, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu milletin birliğini bozmak, vatanımızı parçalamak isteyen tüm şer odakları unutmasınlar ki bu milletin kahraman evlatları hiçbir zaman size müsaade etmeyecektir. Tarih boyunca nasıl can vermekten çekinmedik, şehadete koşarak gittikse bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Bizlerin bu birlik ve beraberliği devam ettiği müddetçe, bu topraklarda kıyamete kadar var olmaya devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından Karaca, şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı verdi.

Törene Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Oğuz Çiçek, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi aileleri katıldı.

