Çankırı'da sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayan cipin çaya devrilmesi sonucu araçtaki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osman K. idaresindeki 18 BH 970 plakalı cipi, polis ekipleri şüphe üzerine durdurmak istedi.
Sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibe aldığı cip, Kastamonu yolu Çankırı Lisesi civarında korkuluklara çarparak yaklaşık 7 metre yükseklikten Tatlı Çay'a devrildi.
Kazada sürücü Osman K. ile araçta bulunan Salih S. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, bölgedeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kim bu John? Savcılık, Türkiye'de bulunan tüm John'ların peşine düştü
Arabada sevişen rahipler gözaltına alındı
Parkta ilişkiye girdiler!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 81 ilden 'en başarılı' müdürlerle bir araya geldi
24 Haziran seçimleri sonrası son anket! Metropoll yayınladı: Erdoğan'a görev onayı yüzde 44'e düştü
Devlet Bahçeli'den yerel seçim uyarısı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir
Profesörün eş isyanı: Geri verin
Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu
Tehditlerden korkup Loris Karius'u terk etmişti, şimdi o futbolcuyla birlikte
Çiftlik bekçisi sulama havuzunda ölü bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum