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Çankırı'da "dur" ihtarına uymayan cip çaya devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 14:56 | Son Güncelleme

Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Çankırı'da sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayan cipin çaya devrilmesi sonucu araçtaki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman K. idaresindeki 18 BH 970 plakalı cipi, polis ekipleri şüphe üzerine durdurmak istedi.

Sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibe aldığı cip, Kastamonu yolu Çankırı Lisesi civarında korkuluklara çarparak yaklaşık 7 metre yükseklikten Tatlı Çay'a devrildi.

Kazada sürücü Osman K. ile araçta bulunan Salih S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, bölgedeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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