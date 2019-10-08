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Çankırı'da geri gönderme merkezinde taşkınlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 17:08 | Son Güncelleme

Vali Hamdi Bilge Aktaş: - "Emniyet ve jandarma ekiplerimiz zamanında müdahale edip, olaylar büyümeden üstesinden geldi"

Çankırı'da geri gönderme merkezindeki yabancı uyruklular taşkınlık çıkardı, güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

Süleymanlı köyü mevkisindeki, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyrukluların bulunduğu geri gönderme merkezinde taşkınlık olduğu bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Merkezde kalan yabancı uyruklu kişilerin bazı eşyalara zarar verdiği öğrenildi.

Vali Hamdi Bilge Aktaş, AFAD Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, merkezde 300'den fazla kişinin sınır dışı edilmek üzere işlemlerinin sürdüğünü söyledi.

Memleketlerine gönderilmek üzere bekleyenlerden bazılarının taşkınlığa neden olduğunu ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Burada kalanların hepsi Avrupa'ya gitmek istiyor. Bu engellendiği için stresliler. Bazılarının ailesi de yanlarında değil. Terör yanlıları da var bunların içinde. 'Biz burada durmak istemiyoruz, memleketlerimize gönderin' diyorlar. Bir grup bu düşüncedeki insan, stresle biraz merkeze zarar vermişler. Güvenlik güçlerimiz, emniyet ve jandarma ekiplerimiz zamanında müdahale edip, olaylar büyümeden üstesinden geldi. Bir kişi yaralandı, hayati tehlikesi yok."

Olay çıkaranların kamera kayıtlarından belirlendiğini aktaran Aktaş, "Onlar buradan başka yerlere gönderilecek. Şu anda ortalık sakin, olumsuz bir durum yok." diye konuştu.

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