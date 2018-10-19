Çankırı'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lı tutuklandı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu biri üst düzey 6 şüpheli tutuklandı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan biri üst düzey olmak üzere toplam 6 DEAŞ'lı sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.
6 DEAŞ'lı çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.
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