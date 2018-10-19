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Çankırı'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 23:30 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen  operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu biri üst düzey 6 şüpheli tutuklandı.

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu biri üst düzey 6 şüpheli tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan biri üst düzey olmak üzere toplam 6 DEAŞ'lı sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

6 DEAŞ'lı çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

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