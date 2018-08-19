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Çankırı'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 00:26 | Son Güncelleme

Çankırı'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Battal Kuyucak (35) idaresindeki 06 HD 1847 plakalı otomobil, Ersan Keyvan'ın (31) kullandığı 06 MMF 98 plakalı otomobille, Çankırı-Çorum karayolunun Sülüklü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Murat Keyvan (35), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada sürücüler, Mehmet (8), Nevzat (34), Yağmur (3), Behiye (29), Berat (6), Nuriye (24), Batuhan (1) ve Havva Keyvan (33) yaralandı.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Murat Keyvan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

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