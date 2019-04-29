Çankırı'da bir otomobil lastik fabrikasında çalışan Japon ve Türk işçiler, Kent Ormanı'nda çevre temizliği yaptı.

Türk-Japon dostluğu iş birliği kapsamında Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın kalite departmanında çalışan işçiler, sosyal sorumluluk çalışması kapsamında Çankırı Belediyesi Temizlik İşleri personeliyle birlikte Kent Ormanı'nda çöp topladı.

Fabrikanın Kalite Departmanı Genel Müdürü Satoshi Okuno, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahadan çok fazla çöp topladıklarını söyledi.

Ormanı çöplerden arındırdıklarını ifade eden Okuno, "Eğer hepimiz güçlerimizi birleştirirsek bu şekilde güzel işler yapabiliriz. Aynı şekilde burada yaptığımız iş gibi şirket içini de güzelleştirelim. Destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de fabrika çalışanlarına teşekkür etti.

Şehrin temizliğinde yerel yönetimlerin tek başına yeterli olamayacağını belirten Esen, şunları kaydetti:

"Sivil toplum kuruluşları, özel ya da resmi kurumlar ile vatandaşların da çevreye karşı sorumluluk hissetmesi önemli. Şehrimizin ormanlık alanının temizliğine bugün fabrika çalışanı kardeşlerimiz öncülük etti. Çankırı'nın kirlendikten sonra temizlenmesini değil, kirletilmeden önlemlerin alınmasını daha çok arzuluyoruz."

