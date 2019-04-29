HABER

Çankırı'da "Japonlardan" çevre temizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 15:25 | Son Güncelleme

Kentte faaliyet gösteren bir otomobil lastik fabrikasında çalışan Japon ve Türk işçiler, Kent Ormanı'nda çöp topladı - Fabrikanın Kalite Departmanı Genel Müdürü Satoshi Okuno: - "Eğer hepimiz güçlerimizi birleştirirsek bu şekilde güzel işler yapabiliriz"

Çankırı'da bir otomobil lastik fabrikasında çalışan Japon ve Türk işçiler, Kent Ormanı'nda çevre temizliği yaptı.

Türk-Japon dostluğu iş birliği kapsamında Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın kalite departmanında çalışan işçiler, sosyal sorumluluk çalışması kapsamında Çankırı Belediyesi Temizlik İşleri personeliyle birlikte Kent Ormanı'nda çöp topladı.

Fabrikanın Kalite Departmanı Genel Müdürü Satoshi Okuno, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahadan çok fazla çöp topladıklarını söyledi.

Ormanı çöplerden arındırdıklarını ifade eden Okuno, "Eğer hepimiz güçlerimizi birleştirirsek bu şekilde güzel işler yapabiliriz. Aynı şekilde burada yaptığımız iş gibi şirket içini de güzelleştirelim. Destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de fabrika çalışanlarına teşekkür etti.

Şehrin temizliğinde yerel yönetimlerin tek başına yeterli olamayacağını belirten Esen, şunları kaydetti:

"Sivil toplum kuruluşları, özel ya da resmi kurumlar ile vatandaşların da çevreye karşı sorumluluk hissetmesi önemli. Şehrimizin ormanlık alanının temizliğine bugün fabrika çalışanı kardeşlerimiz öncülük etti. Çankırı'nın kirlendikten sonra temizlenmesini değil, kirletilmeden önlemlerin alınmasını daha çok arzuluyoruz."

Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor
Ng Style’in yeni koleksiyonları yalnızca Morhipo.com’da olacakNg Style’in yeni koleksiyonları yalnızca Morhipo.com’da olacak
İBB binasına "T.C." ibaresi eklenecekİBB binasına "T.C." ibaresi eklenecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çankırı Çankırı Belediyesi çöp Japon Kent Ormanı

En Çok Okunan Haberler

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kaç tane masum genci para karşılığında...

Kaç tane masum genci para karşılığında...

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Adı değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Adı değişti

15 Temmuz'dan bugüne kadar 16 bin 540 personel ihraç edildi

15 Temmuz'dan bugüne kadar 16 bin 540 personel ihraç edildi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
100 yıllık geleneği sürdüren Amasyalı kadınlar Ramazan ayına hazırlanıyor

Amasyalı kadınlar 100 yıllık gelenekle Ramazan'a hazırlanıyor

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 153 şüpheliye tutuklama talebi

FETÖ soruşturmasında 153 şüpheliye tutuklama talebi

Sit alanı olarak kabul edilmişti! 'Tahminimizden çok daha güzel'

Kadınlar bu tura bayılıyor! 'İnanılmaz etkilendim'

'Çingene Ümit' ve suç örgütüyle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı!

Cinayetler tek tek ortaya çıktı! Mermilerdeki özellik...

Arapapıştı Kanyonu'nda tekne turları başladı

Gören büyüleniyor! Burası Türkiye'de

İstanbul'da korkutan görüntü! Bakın nedeni neymiş

İstanbul'da korkutan görüntü! Bakın nedeni neymiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.