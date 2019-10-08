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Çankırı'da kaçak göçmenlerden taşkınlık: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 16:18 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da, yasadışı yolllarla ülkeye girerken yakalanan kaçak göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'nde olay çıkardı.

Çankırı'da kaçak göçmenlerden taşkınlık: 1 yaralı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, yasadışı yolllarla ülkeye girerken yakalanan kaçak göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'nde olay çıkardı. Vali Hamdi Bilge Aktaş, güvenlik güçlerinin müdahalesi ile büyümeden engellenen olayda 1 kişinin yaralandığını açıkladı.
Çankırı'nın Süleymanlı köyü mevkiinde bulunan Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan kaçak göçmenlerden bazıları, gece saatlerinde taşkınlık yaptı. Sınır dışı iade işlemleri devam eden kaçak göçmenlerden bir grup, merkezde bulunan eşya ve malzemelere zarar verdi, camları kırdı. 1 kişinin yaralandığı olay, güvenlik güçlerinin müdahalesi ile daha da büyümeden engellendi.
'OLAY ÇIKARANLAR KAMERA KAYITLARINDA BELİRLİ'
Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen koordinasyon kurulu toplantısı sonrası yaşanan olayla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu. Vali Aktaş, merkezde bulunan 300'den fazla kişinin sınır dışı edilmek üzere işlemlerinin sürdüğünü söyleyerek, şunları söyledi:
"Bunların içinde fitneye kaçmış insanlar da var. Burada kalanların hepsi Avrupa'ya gitmek istiyor. Bu engellendiği için stresliler. Bazılarının ailesi de yanlarında değil. Tuttuklarını göndermişler buraya. Terör yanlıları da var bunların içinde. 'Biz burada durmak istemiyoruz, memleketlerimize gönderin' diyorlar. Bir grup bu düşüncedeki insan stresle biraz merkeze zarar vermişler. Güvenlik güçlerimiz emniyet ve jandarma ekiplerimiz zamanında müdahale edip, olaylar büyümeden üstesinden gelindi. 1 kişi yaralandı, hayati tehlikesi yok. Olay çıkaranlar kamera kayıtlarında belirli. Onlar buradan başka yerlere gönderilecek. Şu anda ortalık sakin olumsuz bir durum yok."

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