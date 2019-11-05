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Çankırı'da kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 11:45 | Son Güncelleme

Çankırı'da kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

Çankırı'da kaçak kazı yapan 8 zanlı, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Almanya'da yaşayan Yüksel Veli A, Bayramören ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde define olduğu düşüncesiyle bölgede kazı yapmaya karar verdi.

Definenin "tılsımlı" olduğuna inanan Yüksel Veli A, kendisi gibi Almanya'da bulunan Erhan Ç'den yardım istedi.

Erhan Ç. de arkadaşı İsa P. ile Türkiye'ye geldi. Sarıkaya köyüne gelen kişiler, kazı yapmaya başladı.

Bölgede kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma, operasyon düzenledi. Şüpheliler, jandarma ekiplerini fark edince kaçmaya çalıştı.

Kısa sürede yakalanan 8 şüphelinin birbirlerini tanımadıklarını söylemeleri üzerine telefonlarında yapılan incelemede, aralarındaki mesajlaşmalara ve kazı öncesi bir araya geldiklerine dair görüntülere ulaşıldı.

Şüphelilere ait araçlarda yapılan aramada ise 13 yüzük ve 63 sikke bulundu. Kazı esnasında kullanılan dedektör ve iş makinesine de jandarma ekiplerince el konuldu.

"Kültür ve Tabiat Kanunu'na muhalefet ettikleri" iddiasıyla tutuklanan şüpheliler, avukatlarınca yapılan itiraz sonucu serbest bırakıldı.

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Bayramören çankırı kaçak kazı Sarıkaya köyü

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