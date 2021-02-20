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Çankırı’da kaçak tütün operasyonu: 190 kilogram ele geçirildi

20.02.2021 12:45 | Son Güncelleme:
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Çankırı’da kaçak tütün operasyonu: 190 kilogram ele geçirildi

Çankırı’da KOM polisi tarafından yapılan operasyonda 190 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak tütün ile tütün mamulleri satışı yapıldığı iş yerlerine operasyonlar sürüyor.

Çankırı’da KOM polisi tarafından yapılan operasyonda 190 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak tütün ile tütün mamulleri satışı yapıldığı iş yerlerine operasyonlar sürüyor. KOM polisi, kaçak tütün yapıldı tespit edilen 2 işyerine operasyon düzenledi.
Operasyonda; 143 kilogram kıyılmış açık tütün, 42 klio 218 gram nargile tütünü, 1’er kilogramlık 5 paket bandrolsüz tütün, 2 bin 600 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 12 bin adet kilitli şeffaf poşet, bin 370 adet mükerrer bandrol, 27 paket yaprak sigara kağıdı, 2 adet dijital terazi, 2 adet kompresör, 2 adet komprasörlerin ürettiği hava basıncı ile çalışan piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan makaron doldurma makinası ele geçirildi.
İşletme sahibi E.A., F.A., ve A.A. hakkında 5607 SKM kaçakçılıkla mücadele kanunu ve 4733 SK tütün, tütün mamülleri ve alkol piyasasının denetlenmesi kanununa muhalefetten adli ve idari tahkikat başlatıldı.

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