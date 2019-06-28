HABER

Çankırı'da kağıt yüklü kamyonet devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 15:45 | Son Güncelleme

Sürücünün karşısına çıkan yabani hayvana çarpmamak için yaptığı manevra sonucu aracın şarampole devrildiği kaza sonrası Kastamonu-Çankırı kara yolu bir süre ulaşıma kapatıldı

Çankırı'da kağıt yüklü kamyonet şarampole devrildi. Yaralananın olmadığı kaza sonrası Kastamonu-Çankırı kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Mustafa Karagöz idaresindeki 55 DG 773 plakalı atık kağıt yüklü kamyonet, sürücüsünün İndağı mevkisinde karşısına çıkan yabani hayvana çarpmamak için yaptığı manevra sonrası yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki şarampole devrildi.

Kazada araç sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Şarampole devrilen kamyonet vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Bu sırada yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılan Kastamonu-Çankırı kara yolunda araç kuyruğu oluştu.

Kamyonetin çekici yardımıyla kaldırılması sonucu yol tekrar ulaşıma açıldı.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Türkiye büyük kedilerine isim arıyorTürkiye büyük kedilerine isim arıyor
Altın rengine çevrilen lüks otomobilin Katarlı sürücüsüne para cezasıAltın rengine çevrilen lüks otomobilin Katarlı sürücüsüne para cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çankırı İndağı kamyonet Kastamonu yolu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MİT TIR'ları davasında karar

MİT TIR'ları davasında karar

AYM'den Osman Kavala'nın 'ihlal' başvurusuna ret

AYM'den Osman Kavala'nın 'ihlal' başvurusuna ret

Son dakika! İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti (Hayri Baraçlı kimdir?)

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

Efsane Türk doktor Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı

Efsane Türk doktor Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı

Güzellik merkezi diye gittiler, hayatlarının şokunu yaşadılar

Güzellik merkezi diye gittiler, hayatlarının şokunu yaşadılar

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.