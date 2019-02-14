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Çankırı’da kanyonda kalan köpek kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 18:29 | Son Güncelleme

Çankırı’da yaklaşık 5 gündür mahsur kaldığı iddia edilen köpeğin kurtulduğu bildirildi.Çankırı’da Deveyolu mevkisine gelen ekipler uzun süren çalışmalarda bulundu.

Çankırı’da kanyonda kalan köpek kurtuldu

Çankırı’da yaklaşık 5 gündür mahsur kaldığı iddia edilen köpeğin kurtulduğu bildirildi.
Çankırı’da Deveyolu mevkisine gelen ekipler uzun süren çalışmalarda bulundu. Ekipler zorlu şartlar altında köpeğin yerini tespit etmek için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Müdürlüğü ekiplerinden drone desteği istedi. Drone ile yapılan incelemeler sonucunda köpeğe dair yaşam ve ölüm izine rastlanılmadı. Yaklaşık 7 saat süren çalışmalar sonrasında ihbarda bulunan vatandaş tarafından dün akşam saatlerinde köpeğin kendi imkanları ile kurtularak gittiği ifade edildi.

“Ne ölüsüne ne dirisine rastlayamadık”
Konuyla ilgili konuşan Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Kurucu Onur Kurulu Başkanı Şebnem Aslan, “2 gün önce federasyonumuza gelen bir ihbarla Çankırı Temsilcimiz Murat Uzun ile birlikte bu kurtarma operasyonunda çalışmaya başladık. O güne kadar belediye itfaiye ve AFAD ekipleri gelmişlerdi. Tekrar ben devreye girdim helikopterin gerekliliği konuşuldu. Fakat dün akşam saat 17.30 sıralarında sahada olan köpek bugün hiçbir şekilde görülmedi ne ölüsüne ne dirisine rastlayamadık” dedi.

Valilik: “Mahsur kalan köpek kurtuldu”
Konuyla ilgili Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada ise, “13 Şubat Salı günü saat 18.30 civarında Çankırı AFAD İl Müdürlüğümüze Aksu Mahallesi Deveyolu mevkisinde mahsur kalan köpekle ilgili bölgede ikamet eden bir vatandaşımız tarafından köpeğin bulunduğu yerden kurtulup, tepede düzlük alana çıktığı şeklinde ihbar gelmiştir. Gelen ihbar üzerine Çankırı AFAD İl Müdürlüğü ekipleri ve arama-kurtarma ekibi görgü tanığı vatandaşla görüşmek üzere olay yerine hareket etmişlerdir. Görgü tanığı vatandaşın ifadeleri doğrultusunda bugün Çankırı AFAD, AKUT, Çankırı Emniyeti, Çankırı itfaiyesi, jandarma ve gönüllüler ile beraber drone kullanılarak havadan ve yerden yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda köpeğin mahsur kaldığı bölgeden sağlıklı bir şekilde kurtulduğu tespit edildikten sonra çalışmalar sonlandırılmıştır” denildi.

Çankırı’da kanyonda kalan köpek kurtuldu

Çankırı’da kanyonda kalan köpek kurtuldu

Çankırı’da kanyonda kalan köpek kurtuldu

Çankırı’da kanyonda kalan köpek kurtuldu

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