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Çankırı'da karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 21:12 | Son Güncelleme

Çankırı'da karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Çankırı'da kardan kapanan yolda mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Eldivan ilçesinde elektrik arızasını onarmak için Şahin Tepesi yakınlarındaki trafo kontrolüne giden özel bir firmaya ait 2 enerji iletim personeli, yolu kardan kapanan bölgede mahsur kaldı.

İletim personeli, arkadaşları olan ve o sırada vericileri kontrol için aynı yerde bulunan TRT teknik ekibindeki 2 kişiden telefonla yardım istedi.

Arkadaşlarının yardımına giden 2 kişi de yoğun kar nedeniyle mahsur kalınca, durum AFAD ekiplerine bildirildi.

Ekipler, paletli iş makinesi yardımıyla yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu 4 kişiyi kurtardı.

Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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