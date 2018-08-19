Çankırı'da kaza: 1 ölü, 10 yaralı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4'ü çocuk 10 kişi de yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Çankırı-Çorum karayolu Sülüklü Mevkiinde meydana geldi. Çankırı'dan Çorum istikametinde seyir halinde olan Ersan Keyvan (31) yönetimindeki 06 MMF 98 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Battal Kuyucak (35) idaresindeki 06 HD 1847 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 06 MMF 98 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Murat Keyvan'ın (35) yaşamını yitirdiği belirlendi. 4'ü çocuk 10 kişi ise yaralandı. Otomobillerde sıkışan Keyvan'ın cesedi ile bazı yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Ersan Keyvan (31), Battal Kuyucak (35), Nevzat Keyvan (34), Behiye Keyvan (29), Batuhan Keyvan (1), Mehmet Keyvan (8), Berat Keyvan (6), Yağmur Keyvan (3), Nuriye Keyvan (24), Havva Keyvan (33) Çankırı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Keyvan'ın cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Araçların çekilmesiyle trafik akışı normale dönerken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

