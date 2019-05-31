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Çankırı'da Mavi Marmara şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 19:35 | Son Güncelleme

İsrail ordusunun uluslararası sularda Mavi Marmara gemisine yaptığı ve 10 kişinin şehit edildiği saldırının 9'uncu yılı dolayısıyla Çankırı'da anma programı düzenlendi

İsrail ordusunun uluslararası sularda Mavi Marmara gemisine gerçekleştirdiği baskında şehit olanlar, Çankırı'da anıldı.

İsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 9'uncu yılında Karatekin Parkı'nda düzenlenen anma etkinliğinde, Türk ve Filistin bayrakları açıldı.

Çankırı İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Başkanı Hasan Kale, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in uluslararası sularda, Gazze Özgürlük Filosu'na düzenlediği saldırının üzerinden 9 yıl geçtiğini söyledi.

Saldırılar sonucunda 10 insani yadım gönüllüsünün şehit edildiğini belirten Kale, "Onlarcasının yaralandığı, alıkonulduğu, işkence gördüğü ve mağdur edildiği Mavi Marmara saldırısının 9'uncu yılındayız. 70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları ellerinden alınan Filistinliler, İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor." dedi.

Filistin'e uygulanan abluka ve ambargonun her geçen gün ağırlaştığını vurgulayan Kale, şunları kaydetti:

"Filistin, mücadelesi sürecinde her geçen gün siyonist İsrail saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Bölgede havadan ve karadan uygulanan ambargo artık denizden de dikenli tellerle uygulanıyor. Filistin, İsrail'in uyguladığı zalim baskı ve ablukayla adeta açık bir cezaevi durumuna getirildi. Tüm dünya İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda. Uluslararası hukuku çiğneyerek insanlık onurunu ayaklar altına alan İsrail'e karşı verilen mücadelemiz, Kudüs özgür oluncaya kadar devam edecektir. Bundan 9 yıl önce yola çıkan Mavi Marmara, İslam dünyasına ve ezilen tüm halklara umut olmuştur. İnsanlığın ortak vicdanı haline gelmiş olan bu umudu canlı tutmak hepimizin görevidir."

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