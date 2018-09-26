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Çankırı'da öğrenci servisi devrildi: 20 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 18:51 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'dan merkeze bağlı Aşağıyanlar köyüne öğrenci taşıyan midibüs, şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile 19 öğrenci hafif yaralandı.

Çankırı'da öğrenci servisi devrildi: 20 yaralı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'dan merkeze bağlı Aşağıyanlar köyüne öğrenci taşıyan midibüs, şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile 19 öğrenci hafif yaralandı.
Kaza, Çankırı Eldivan yolu Aşağıyanlar köyü Ecevit Yokuşu Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İlkokul öğrencilerini taşıyan Nazım K. yönetimindeki 18 AAE 585 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, araç sürücüsü ile 19 öğrenci hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, yaralılar ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Çankırı'da öğrenci servisi devrildi: 20 yaralıÇankırı'da öğrenci servisi devrildi: 20 yaralı

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