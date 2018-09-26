Çankırı'da öğrenci servisi devrildi: 20 yaralı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'dan merkeze bağlı Aşağıyanlar köyüne öğrenci taşıyan midibüs, şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile 19 öğrenci hafif yaralandı.
Kaza, Çankırı Eldivan yolu Aşağıyanlar köyü Ecevit Yokuşu Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İlkokul öğrencilerini taşıyan Nazım K. yönetimindeki 18 AAE 585 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, araç sürücüsü ile 19 öğrenci hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, yaralılar ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Trump'ın ardından Türkiye'ye bir teşekkür daha
Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iğrenç olay! 3 öz kızına cinsel istismar
Denizli'de 3.4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)
İşte il il yaşam süreleri! Hangi ilde insanlar daha uzun yaşıyor?
ABD'den korkunç tehdit: Korkunç sonuçlarla karşılaşırsınız
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması
MHP'de flaş görevden alma kararı!
AK Partili isim 'Şov yapmaya gerek yok' deyip büyükşehir adaylığını açıkladı!
Yeni iPhone XS ve iPhone XS Max'ta inanılmaz hata!
Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...
Okuyucu Yorumları 0 yorum